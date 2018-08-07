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Территорию аэродрома "Роствертола" планируют застроить

7 августа 2018, 11:01
В Ростове-на-Дону запланировано застроить несколько территорий города, это должно коснуться зоны испытательного аэродрома завода "Роствертол", сообщается в проекте "Стратегии социально-экономического развития Ростова до 2035 года".

"В городе должна пройти интеграция исторически сложившейся застройки центральной части в общественно-деловую и общественно-жилую зону. Планируется функциональное перепрофилирование нескольких территорий города", - сказано в сообщении.

Это коснется территорий Ростовского порта, гражданского аэропорта, заводов "Электроаппарат", "Пролетарский молот", военных городков, переданных в собственность муниципалитетов.

Стало также известно, что с 2013 по 2015 год отгрузка по виду деятельности "Строительство" возросла на 24%. Далее начался спад объемов строительства до 45,6 миллиарда рублей в 2017 году, а это на 30% меньше показателя 2015 года.

Кроме того, продолжается соперничество между Краснодаром и Ростовом. В прошлом году Краснодар, после двухгодичного лидерства донской столицы, занял первое место.

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