Территорию аэродрома "Роствертола" планируют застроить

"В городе должна пройти интеграция исторически сложившейся застройки центральной части в общественно-деловую и общественно-жилую зону. Планируется функциональное перепрофилирование нескольких территорий города", - сказано в сообщении.
Это коснется территорий Ростовского порта, гражданского аэропорта, заводов "Электроаппарат", "Пролетарский молот", военных городков, переданных в собственность муниципалитетов.
Стало также известно, что с 2013 по 2015 год отгрузка по виду деятельности "Строительство" возросла на 24%. Далее начался спад объемов строительства до 45,6 миллиарда рублей в 2017 году, а это на 30% меньше показателя 2015 года.
Кроме того, продолжается соперничество между Краснодаром и Ростовом. В прошлом году Краснодар, после двухгодичного лидерства донской столицы, занял первое место.
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