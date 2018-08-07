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В Новочеркасске перестанут работать с компаниями, нарушающими правила вывоза мусора

7 августа 2018, 14:35
В Новочеркасске Ростовской области будут приняты меры в отношении компаний, которые занимаются вывозом мусора и допускают нарушения, сообщили в администрации города.

"Не должны оставаться безнаказанными те случаи, когда перевозчик не выполняет обязательства. Должно быть принято принципиальное решение - работать или не работать с этой организацией", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на текущий момент компания-перевозчик прибегает к помощи субподрядчиков, чтобы успеть вовремя забрать мусор и навести порядок на контейнерных площадках.

Также стало известно о ходе работ по устранению ям на дорогах. Специалисты уже срезали проблемные участки полотна на дороге по Ростовскому выезду, в скором времени начнется асфальтирование.

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