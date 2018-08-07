В Новочеркасске перестанут работать с компаниями, нарушающими правила вывоза мусора

"Не должны оставаться безнаказанными те случаи, когда перевозчик не выполняет обязательства. Должно быть принято принципиальное решение - работать или не работать с этой организацией", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на текущий момент компания-перевозчик прибегает к помощи субподрядчиков, чтобы успеть вовремя забрать мусор и навести порядок на контейнерных площадках.
Также стало известно о ходе работ по устранению ям на дорогах. Специалисты уже срезали проблемные участки полотна на дороге по Ростовскому выезду, в скором времени начнется асфальтирование.
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