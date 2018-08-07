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В посольстве РФ в Лондоне не знают об экстрадиции россиян

7 августа 2018, 14:38
Посольство Российской Федерации в Лондоне не получало официальных запросов об экстрадиции из РФ граждан, которых заподозрили в организации покушения на Скрипалей.

Ранее такую информацию распространили местные СМИ, но дипмиссия заверила, что никаких официальных документов к ним не поступало, сообщает RNS. В посольстве пояснили, что провокации и утечка информации появляются регулярно, поэтому воспринимать всерьез такие новости не стоит, потому что к медийным вбросам российские дипломаты привыкли.

Напомним, история с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии началась 4 марта. Власти Британии обвинили во всем российские спецслужбы, при этом никаких доказательств не предоставили. Кремль неоднократно заявлял, что отрицает все обвинения.

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