В посольстве РФ в Лондоне не знают об экстрадиции россиян

Ранее такую информацию распространили местные СМИ, но дипмиссия заверила, что никаких официальных документов к ним не поступало, сообщает RNS. В посольстве пояснили, что провокации и утечка информации появляются регулярно, поэтому воспринимать всерьез такие новости не стоит, потому что к медийным вбросам российские дипломаты привыкли.
Напомним, история с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии началась 4 марта. Власти Британии обвинили во всем российские спецслужбы, при этом никаких доказательств не предоставили. Кремль неоднократно заявлял, что отрицает все обвинения.