В посольстве РФ в Лондоне не знают об экстрадиции россиян

Ранее такую информацию распространили местные СМИ, но дипмиссия заверила, что никаких официальных документов к ним не поступало, сообщает RNS. В посольстве пояснили, что провокации и утечка информации появляются регулярно, поэтому воспринимать всерьез такие новости не стоит, потому что к медийным вбросам российские дипломаты привыкли.