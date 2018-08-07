В продаже появились билеты на матч "Ростов" - "Крылья Советов"

"Стоимость билетов начинается от 150 рублей. Кассы стадиона "Олимп-2" работают с 10.00 мск до 19.00, "Ростов-Арены" - с 12.00 до 20.00", - сказано в сообщении.
Отмечается, что при покупке билета можно получить бесплатное место для ребенка в возрасте до 13 лет. Для этого надо предъявить паспорт, где вписан несовершеннолетний.
На стадион могут попасть дети до семи лет без предоставления персонального места. Кроме того, в текущем сезоне для пенсионеров действует скидка в 50%.
Матч состоится 11 августа в 21.30 мск в рамках чемпионата России. До этого ростовчане обыграли клубы "Ахмат" и ЦСКА.
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