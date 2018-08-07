В России изменили порядок субсидирования ставки по ипотеке

Если раньше правила предусматривали субсидирование до уровня 6% для семей, у которых родился второй или третий ребенок, то теперь такое субсидирование распространяется и на семьи, где есть четверо детей, сообщает RNS.
Процентная ставка может быть субсидирована не только по новым кредитам, но и тогда, когда речь идет о рефинансировании. Размер такого кредита на территории страны повышен с 3 до 6 миллионов рублей, для Московского региона – с 8 до 12 миллионов.
Период субсидирования составит не менее 8 лет, если у семьи появилась двойня или тройня. В правительстве рассчитывают, что это позволит сократить издержки как самого заемщика, так и кредитора.