В России создали сервис для проверки операторами связи нарушений

Как сообщила газета «Известия», его целью является самостоятельная проверка выполнения лицензионных и обязательных требований в сфере связи.
Функционирует новый портал на базе ресурса надзорного органа в Сети.
Как пояснили в ведомстве, главная задача сервиса состоит в том, чтобы помочь операторам в самостоятельном определении нарушений норм и требований законов. Также он призван устранить нарушения до осуществления проверки надзорной структурой.
Чтобы самим провести проверку, операторы связи должны заполнить проверочные листы со списком вопросов об исполнении обязательных норм. После этого сервис проводит анализ соблюдения оператором законодательства. Если итоги проверки окажутся неудовлетворительными, ведомством будет выдано предписание и составлен протокол об административном правонарушении.
По желанию компании-оператора сведения о проведенной самостоятельной проверки могут быть доведены до Роскомнадзора. Этот факт ведомство может учесть при составлении плана проверок на предстоящий отчетный период.