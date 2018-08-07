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В Ростове дети прыгают с четырехэтажного дома в Дон

7 августа 2018, 12:52
В Ростове-на-Дону дети посещают заброшенное четырехэтажное здание, с которого прыгают в водоем, сообщили в региональном ДПЧС.

"В переулке Державинский на акватории реки Дон располагается заброшенное четырехэтажное здание. Его приспособили в качестве вышки для прыжков в воду", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ежедневно это опасное место посещают десятки граждан, в том числе дети. Спасатели ежедневно убеждают местных жителей не подвергать себя опасности.

При этом после ухода спасателей дети снова возвращаются на второй этаж и приступают к прыжкам. Горожан попросили не плавать там, где отсутствуют буйки и спасатели.

Кроме того, запрещено купаться в пьяном виде.

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