В Ростове модернизируют спортивные площадки

Эта информация прозвучала на совещании главы городской администрации Виталия Кушнарева. Глава управления Ростова по физической культуре и спорту Денис Браславский рассказал, что в городе есть 959 площадок, в том числе 762 муниципальных.
"Площадки располагаются у школ, в парках. По месту жительства установили 280 игровых площадок, 60 из них нуждаются в ремонтных работах. В строительстве новых нет необходимости, но нужно привести в порядок уже существующие", - пояснил Браславский.
Он добавил, что некоторые спортивные площадки находятся в неприемлемом санитарном состоянии. Следить за ними должен балансодержатель.
Отмечается, что деньги на ремонт поступают из бюджетов и от спонсоров. Так, в 2017 году потратили 4548,3 тысячи рублей на пять площадок.
В прошлом году площадки установили в школах №67, 5 и на улице Гагарина. На совещании стало известно, что, если каждый год модернизировать по 10 площадок, то к 2025 году большая часть из них будет соответствовать современным требованиям.
"Развитие массового спорта невозможно без современных и комфортных условий. Мы должны сделать все возможное, чтобы занятия физкультурой были доступны каждому и приносили ростовчанам только положительные эмоции,нужно добиваться, чтобы занятия спортом были доступны каждому и приносили радость", - резюмировал глава администрации Виталий Кушнарев.