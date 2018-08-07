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В Ростове модернизируют спортивные площадки

7 августа 2018, 13:39
В Ростове-на-Дону пройдут работы по модернизации установленных в городе спортивных площадок, в минувшем году на эти цели выделили 4548,3 тысячи рублей, сообщили в администрации донской столицы.

Эта информация прозвучала на совещании главы городской администрации Виталия Кушнарева. Глава управления Ростова по физической культуре и спорту Денис Браславский рассказал, что в городе есть 959 площадок, в том числе 762 муниципальных.

"Площадки располагаются у школ, в парках. По месту жительства установили 280 игровых площадок, 60 из них нуждаются в ремонтных работах. В строительстве новых нет необходимости, но нужно привести в порядок уже существующие", - пояснил Браславский.

Он добавил, что некоторые спортивные площадки находятся в неприемлемом санитарном состоянии. Следить за ними должен балансодержатель.

Отмечается, что деньги на ремонт поступают из бюджетов и от спонсоров. Так, в 2017 году потратили 4548,3 тысячи рублей на пять площадок.

В прошлом году площадки установили в школах №67, 5 и на улице Гагарина. На совещании стало известно, что, если каждый год модернизировать по 10 площадок, то к 2025 году большая часть из них будет соответствовать современным требованиям.

"Развитие массового спорта невозможно без современных и комфортных условий. Мы должны сделать все возможное, чтобы занятия физкультурой были доступны каждому и приносили ростовчанам только положительные эмоции,нужно добиваться, чтобы занятия спортом были доступны каждому и приносили радость", - резюмировал глава администрации Виталий Кушнарев.

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