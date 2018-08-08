Альфа-Банк привлек 10 тыс новых клиентов юрлиц программой лояльности

Присоединиться к программе могли клиенты трех сегментов - индивидуальные предприниматели, руководители организаций с годовой выручкой до 3,5 миллиарда рублей, главы организаций с выручкой до 350 миллионов рублей. Им нужно было нажать только одну кнопку в интернет-банке и собрать баллы за совершение операций. Баллы обменивались на билеты, атрибутику. В программе зарегистрировались около 120 тысяч участников, в том числе 10 тысяч новых клиентов. При открытии счетов они становились участниками программы и заказывали специальную карту, выпуск которой был бесплатным. За безналичные операции начислялось по баллу за каждые 100 рублей.