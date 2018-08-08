Альфа-Банк привлек 10 тыс новых клиентов юрлиц программой лояльности

Учреждение стало официальном банком ЧМ по футболу и получило возможность предлагать услуги миллионам фанатов в ходе проведения чемпионата. Альфа-Банку также удалось стать первой в стране компанией, запустившей подобную программу для клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса. Кроме того, у него было право предлагать услуги миллионам фанатов в рамках проведения ЧМ.
Присоединиться к программе могли клиенты трех сегментов - индивидуальные предприниматели, руководители организаций с годовой выручкой до 3,5 миллиарда рублей, главы организаций с выручкой до 350 миллионов рублей. Им нужно было нажать только одну кнопку в интернет-банке и собрать баллы за совершение операций. Баллы обменивались на билеты, атрибутику. В программе зарегистрировались около 120 тысяч участников, в том числе 10 тысяч новых клиентов. При открытии счетов они становились участниками программы и заказывали специальную карту, выпуск которой был бесплатным. За безналичные операции начислялось по баллу за каждые 100 рублей.
Чтобы попасть на матч, нужно было накопить 25 тысяч баллов, то есть провести операции на 2,5 миллиона рублей. Дороже всего обходились билеты на последнюю игру, она стоила 125 тысяч баллов. Обладателями билетов стали более 330 граждан.
"Это первая для российского рынка программа лояльности для юрлиц, причем «привязанная» к спортивному событию мирового масштаба. Мы довольны ее результатами. Программа привела к заметному увеличению транзакционной активности существующей клиентской базы и внесла ощутимый вклад в привлечение новых клиентов, - говорит член правления Альфа-Банка, руководитель блока «Малый и средний корпоративный бизнес» Денис Осин. - Интерес к программе начал расти в октябре 2017 года, а ближе к открытию ЧМ мы заметили, что ряд клиентов целенаправленно копит баллы, наращивая свою транзакционную активность. Сейчас наша задача – сохранить новых клиентов, предоставляя им лучшие сервисы на рынке".