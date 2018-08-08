ЧМ без ЧП: нетрадиционный способ борьбы с преступностью применили в Ростове

Перед ЧМ-2018 в город съехались тысячи сотрудников силовых ведомств, которые круглосуточно патрулировали улицы. Но опыт подсказывает, что активная работа полиции обычно приводит только к росту выявленных преступлений.
"В МВД РФ поступало распоряжение о том, чтобы криминал вообще не выдавался во время чемпионата. Необходимо было удержать позитивный настрой в России. Болельщики, иностранные гости должны были уехать довольными, что и произошло в итоге", - рассказал RostovGazeta источник в правоохранительных структурах региона.
По его словам, по замыслу авторов идеи, если ведомство не публикует и не комментирует негативные новости во время чемпионата, значит удалось избежать паники в конкретном регионе и в стране в целом.
"Негатив - это тень на ЧМ в России. Любое западное СМИ с удовольствием подхватило бы самое обычное происшествие и "раздуло" из этого сенсацию. Журналисты бы писали, что Россия не может справиться с большим количеством болельщиков, если не может поймать вора или задержать насильника", - пояснил источник.
Экскурсии вместо преступлений
На сайте МВД по Ростовской области до чемпионата мира размещалось в среднем не менее 10 новостей в день, больше половины из них - криминального характера.
Подробный анализ официального сайта ГУ МВД России по Ростовской области показал, что в январе сотрудники пресс-центра опубликовали 248 новостей-происшествий, в феврале - 211, в марте - 223. В апреле число негативных новостей идет на спад - всего 205, а в мае и вовсе - 152.
Похоже, что как раз в мае МВД впервые опробовало тактику замалчивания негативных новостей, потому что в период майских праздников на их смену пришел поток текстов с разъяснением законодательства и анонсами праздничных мероприятий.
Такая практика наблюдалась и 8 марта. К примеру, с 7 по 9 марта на сайте регионального МВД было опубликовано 19 новостей с различными поздравлениями с 8 Марта и всего 10 происшествий.
В первый день чемпионата мира по футболу - 14 июня - на сайте МВД появилось всего три материала просветительского характера. И на протяжении всего ЧМ региональная полиция выдает по несколько новостей некриминального характера: "Обеспечена охрана правопорядка на мачте между командами Мексики и Южной Кореи", "Госуслуги, оказываемые УВМ ГУ МВД России по Ростовской области", "Для сотрудников полиции организовали экскурсию в Азов".
Если на просторах Интернета появлялась какая-либо информация о ЧП в регионе, получить комментарий у ведомства было невозможно. На все вопросы сотрудники отвечали: "Информацией для СМИ не располагаем".
За период ЧМ, с 14 июня по 15 июля, полиция опубликовала всего четыре криминальных материала. МВД посчитало нужным разъяснить подробности взрыва гранаты на базе 6 июля, в результате чего пострадали двое. Еще три новости опубликованы 4 июля: авария с двумя погибшими, увольнение сотрудника полиции из-за взятки в собственном кабинете и уличная драка без пострадавших.
Во время чемпионата полиция занималась разъяснительной работой: много материалов о том, какие услуги предоставляет ГУ МВД по Ростовской области на сайте государственных услуг, об ограничении движения в отдельные дни матчей и напоминания о необходимости вовремя оплачивать штрафы.
К примеру, 15 июня в рамках празднования 300-летия российской полиции сотрудники МВД посетили краеведческий музей Азова.
А 28 июня полицейские провели в пришкольных лагерях квест-игру по правилам безопасного поведения на дороге.
С завершением чемпионата мира по футболу поток новостей с происшествиями на сайте полиции начал понемногу расти. Однако и сейчас, как это видно из архива материалов, МВД публикует меньше негативных новостей. Всего с 16 июля по 1 августа МВД выдало 36 новостей.
"Чемпионат мира - это то событие, когда хочется думать о хорошем, не омрачать негативными вещами настроение. Правоохранители сделали все возможное, чтобы этот спортивный праздник прошел в России хорошо, мы справились", - считает источник издания.
В то же время число криминальных новостей не сократили на сайте прокуратуры. Как во время ЧМ, так и до мундиаля здесь размещалось от трех до семи новостей в день. Региональный МЧС также не стал скрывать количество происшествий во время чемпионата.