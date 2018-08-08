"Детский мир" готов снести магазин в Ростове, если так решит суд

Стройнадзор требует признания за зданием "Детский мир", которое находится на проспекте Космонавтов, 10 в Ростове, статуса "самострой" с последующим сносом. Заседание в Арбитражном суде было назначено на 11 сентября 2018 года. Истцами в этом деле выступают департамент архитектуры и градостроительства, администрация города Ростова, а так же администрация Ворошиловского района.
"Необходимо отметить, что одним из основных принципов работы компании "Детский мир" является строгое соблюдение законодательства, поэтому судебное решение, вступившее в законную силу, будет исполнено", - сообщила Киселева.
Она добавила, что на работе компании ПАО "Детский мир" никак не отразятся судебные решения по этому спору, а вступившее в силу решение суда будет исполнено.