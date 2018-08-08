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"Детский мир" готов снести магазин в Ростове, если так решит суд

8 августа 2018, 09:38
Если Арбитражный суд по требованию регионального управления Государственного строительного надзора признает здание "Детский мир" в Ростове-на-Дону самостроем, то компания готова выполнить решение о сносе, заявила RostovGazeta начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям Надежда Киселева.

Стройнадзор требует признания за зданием "Детский мир", которое находится на проспекте Космонавтов, 10 в Ростове, статуса "самострой" с последующим сносом. Заседание в Арбитражном суде было назначено на 11 сентября 2018 года. Истцами в этом деле выступают департамент архитектуры и градостроительства, администрация города Ростова, а так же администрация Ворошиловского района.

"Необходимо отметить, что одним из основных принципов работы компании "Детский мир" является строгое соблюдение законодательства, поэтому судебное решение, вступившее в законную силу, будет исполнено", - сообщила Киселева.

Она добавила, что на работе компании ПАО "Детский мир" никак не отразятся судебные решения по этому спору, а вступившее в силу решение суда будет исполнено.

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