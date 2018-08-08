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"Детский мир" не стал комментировать происхождение спорного здания в Ростове

8 августа 2018, 09:47
Компания "Детский мир" никак не стала отвечать на вопрос о происхождении трехэтажного магазина в Ростове, который надзорные органы потребовали признать незаконным, следует из ответа пресс-службы компании на запрос RostovGazeta.

Компания "Детский мир" никак не стала отвечать на вопрос о происхождении трехэтажного магазина в Ростове, который надзорные органы потребовали признать незаконным, следует из ответа пресс-службы компании на запрос RostovGazeta.

Госстройнадзор требует признать одно из зданий "Детского мира", что находится в Ростове по адресу проспект Космонавтов 10, самостроем. Он также требует сноса этого здания. Истцами являются администрация города Ростова и администрация Ворошиловского района, а также департамент архитектуры и градостроительства. Само заседание уже назначено на 11 сентября этого года.

"Мы не согласны с требованиями Госстройнадзора и свою позицию намерены отстаивать в судебных органах", - сообщила представитель компании Надежда Киселева.

Она заявила, что компания "Детский мир", в случае судебного решения о сносе здания, подчинится. Киселева добавила, что судебные решения по этому спору никаким образом не скажутся на работе компании.

Но при всем этом, Киселева не стала комментировать то, как и когда компания получила это здание. А также она проигнорировала вопрос о том, когда в последний раз проводились проверки Госстройнадзора на объекте, какие нарушения при этом были выявлены и какая часть из этих нарушений была исправлена.

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