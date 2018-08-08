"Детский мир" не стал комментировать происхождение спорного здания в Ростове

Но при всем этом, Киселева не стала комментировать то, как и когда компания получила это здание. А также она проигнорировала вопрос о том, когда в последний раз проводились проверки Госстройнадзора на объекте, какие нарушения при этом были выявлены и какая часть из этих нарушений была исправлена.