Эксперт рассказал, почему биткоин никогда не станет полноценной валютой

По словам экономиста Константина Сонина, блокчейн довольно перспективная технология и, скорее всего, у нее будет много интересных применений. Однако энтузиасты пока часто путают теоретическую модель и реальность.
К примеру, блокчейн-технологии предлагают применять при регистрации собственности – например, недвижимого имущества. Безусловно, разрушить существующую на этом рынке монополию было бы неплохо. Однако суть регистрации в том, чтобы иметь запись в реестре и иметь возможность доказать, что это твоя собственность.
"То есть реестр-то вполне возможно децентрализовать, но "монополия на насилие", необходимое для того, чтобы право собственности стало реальным, на практике по-прежнему нужна. А вот в качестве валюты специалисты не видят в блокчейне никаких перспектив. Суть в том, что если нет больших издержек на производство биткоина, то и нет шанса стать важной валютой, если есть эти большие издержки", - говорит эксперт.
р2