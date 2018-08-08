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Эксперт рассказал, почему биткоин никогда не станет полноценной валютой

8 августа 2018, 17:40
По мнению аналитиков, интерес к крипловалюте сошел на нет, это было неминуемо, пишет издание "Новые известия".

По словам экономиста Константина Сонина, блокчейн довольно перспективная технология и, скорее всего, у нее будет много интересных применений. Однако энтузиасты пока часто путают теоретическую модель и реальность.

К примеру, блокчейн-технологии предлагают применять при регистрации собственности – например, недвижимого имущества. Безусловно, разрушить существующую на этом рынке монополию было бы неплохо. Однако суть регистрации в том, чтобы иметь запись в реестре и иметь возможность доказать, что это твоя собственность.

"То есть реестр-то вполне возможно децентрализовать, но "монополия на насилие", необходимое для того, чтобы право собственности стало реальным, на практике по-прежнему нужна. А вот в качестве валюты специалисты не видят в блокчейне никаких перспектив. Суть в том, что если нет больших издержек на производство биткоина, то и нет шанса стать важной валютой, если есть эти большие издержки", - говорит эксперт.

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