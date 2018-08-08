Эксперт рассказал, почему биткоин никогда не станет полноценной валютой

"То есть реестр-то вполне возможно децентрализовать, но "монополия на насилие", необходимое для того, чтобы право собственности стало реальным, на практике по-прежнему нужна. А вот в качестве валюты специалисты не видят в блокчейне никаких перспектив. Суть в том, что если нет больших издержек на производство биткоина, то и нет шанса стать важной валютой, если есть эти большие издержки", - говорит эксперт.