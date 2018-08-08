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Эксперты положительно оценили возможную продажу "Детского мира"

8 августа 2018, 11:18
Возможная продажа АФК "Системой" "Детского мира" поможет поддержать акции организации и привести к возможному выкупу акций для миноритарных акционеров, сообщил старший аналитик Альфа-Банка Александр Мельников.

АФК "Система" является мажоритарным акционером "Детского мира". Разговоры о возможной продаже появились после вывода акций "Детского мира" из-под обеспечения "Газпромбанка".

"Есть вероятность, что будет продан полный пакет в ритейлере игрушек и детских товаров. Сейчас АФК "Системе" принадлежит 52,1% акций "Детского мира", - пояснил Мельников.

Главный акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил, что в покупке заинтересованы семь покупателей.

"Мы думаем, что заинтересованность в ритейлере является хорошим знаком. Есть вероятность, что сделка поможет поддержать акции организации и привести к возможному выкупу акций для миноритарных акционеров", - уточнил Мельников.

Он добавил, что сейчас нет цены и сведений о потенциальных покупателях, поэтому новость является нейтральной для акций компании.

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