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Фестиваль "Народная рыбалка-2018" пройдет в Ростовской области

8 августа 2018, 10:26
В селе Николаевка Ростовской области организуют фестиваль "Народная рыбалка-2018", он пройдет 18 августа, сообщили в правительстве региона.

"Состоится общенациональный фестиваль, посвященный рыболовному спорту. В региональном этапе поучаствуют около 300 человек", - сказано в сообщении.

Отмечается, что уже заявки на участие поступили из восьми муниципалитетов. Победителей выберут в нескольких номинациях, в том числе "За самую большую пойманную рыбу", "Удачливая рыбачка".

Кроме того, здесь выступят творческие коллективы, состоится конкурс на приготовление самой вкусной донской ухи. Поучаствовать в соревнованиях могут все желающие.

Регистрация участников начнется в 06.00 мск.

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