Фестиваль "Народная рыбалка-2018" пройдет в Ростовской области

"Состоится общенациональный фестиваль, посвященный рыболовному спорту. В региональном этапе поучаствуют около 300 человек", - сказано в сообщении.
Отмечается, что уже заявки на участие поступили из восьми муниципалитетов. Победителей выберут в нескольких номинациях, в том числе "За самую большую пойманную рыбу", "Удачливая рыбачка".
Кроме того, здесь выступят творческие коллективы, состоится конкурс на приготовление самой вкусной донской ухи. Поучаствовать в соревнованиях могут все желающие.
Регистрация участников начнется в 06.00 мск.
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