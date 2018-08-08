rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Компания "Концерна Покровский" проиграла суд на 4,5 млн рублей в Ростове

8 августа 2018, 17:42
Входящая в "Концерн Покровский" из Ростова-на-Дону компания проиграла у ООО "Вымпел" суд на 4,5 миллиона рублей, следует из материалов электронной картотеки.

"Арбитражный суд Ростовской области решил полностью удовлетворить претензии истца, требовавшего оплатить поставленный товар", - сказано в документации.

ООО "Вымпел" поставил "Тимашевскому сахарному заводу", входящему в "Концерн Покровский", сельхозоборудование, но денег за него так и не получил.

Суд вынес решение, по которому ответчик должен уплатить 4,5 миллиона рублей долга и 450 тысяч рублей неустойки.

"Концерн Покровский" представляет собой многопрофильный холдинг, основные активы которого находятся в аграрном бизнесе. В концерн входят агрохолдинги Ейский, Лабинский и Каневской, которые, в свою очередь, объединяют 25 сельскохозяйственных предприятий Кубани. Всего в "Концерн Покровский" входят более 35 предприятий в пяти отраслях на территории Южного федерального округа.

р3

Материалы по теме
Суд в Ростове решил оставить землю рынку "Темерник""Детский мир" готов снести магазин в Ростове, если так решит суд
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00