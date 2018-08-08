Компания "Концерна Покровский" проиграла суд на 4,5 млн рублей в Ростове

"Концерн Покровский" представляет собой многопрофильный холдинг, основные активы которого находятся в аграрном бизнесе. В концерн входят агрохолдинги Ейский, Лабинский и Каневской, которые, в свою очередь, объединяют 25 сельскохозяйственных предприятий Кубани. Всего в "Концерн Покровский" входят более 35 предприятий в пяти отраслях на территории Южного федерального округа.