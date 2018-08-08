Компания "Концерна Покровский" проиграла суд на 4,5 млн рублей в Ростове

"Арбитражный суд Ростовской области решил полностью удовлетворить претензии истца, требовавшего оплатить поставленный товар", - сказано в документации.
ООО "Вымпел" поставил "Тимашевскому сахарному заводу", входящему в "Концерн Покровский", сельхозоборудование, но денег за него так и не получил.
Суд вынес решение, по которому ответчик должен уплатить 4,5 миллиона рублей долга и 450 тысяч рублей неустойки.
"Концерн Покровский" представляет собой многопрофильный холдинг, основные активы которого находятся в аграрном бизнесе. В концерн входят агрохолдинги Ейский, Лабинский и Каневской, которые, в свою очередь, объединяют 25 сельскохозяйственных предприятий Кубани. Всего в "Концерн Покровский" входят более 35 предприятий в пяти отраслях на территории Южного федерального округа.
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