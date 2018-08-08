rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Лихорадкой Западного Нила заразил комар дачника под Волгоградом

8 августа 2018, 12:30
Переносчиком лихорадки Западного Нила оказался укусивший жителя Волгограда комар, сведения опубликовал региональный Роспотребнадзор.

"Это первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила в 2018 году", - сказано в публикации.

Заражение происходит через комариный укус, симптомов заболевания может и не быть. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей старшего возраста и с ослабленным иммунитетом. В отдельных случаях возможен летальный исход.

Отмечается, что Волгоградская область является эндемичной по заболеваемости лихорадкой Западного Нила. Для недопущения распространения заболевания в регионе регулярно травят комаров, на сегодняшний день уже обработали водоемы общей площадью 16,5 тысячи гектаров.

Профилактики от лихорадки Западного Нила не существует, самый надежный способ защиты от заболевания - избегать укусов комаров.

р3

Материалы по теме
В Ростовской области 29 человек заболели лихорадкой из-за укуса клещейМужчина попал в больницу после укуса паука в Ростове
#Новости#Новости ЮФО#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00