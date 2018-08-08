Лихорадкой Западного Нила заразил комар дачника под Волгоградом

"Это первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила в 2018 году", - сказано в публикации.
Заражение происходит через комариный укус, симптомов заболевания может и не быть. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей старшего возраста и с ослабленным иммунитетом. В отдельных случаях возможен летальный исход.
Отмечается, что Волгоградская область является эндемичной по заболеваемости лихорадкой Западного Нила. Для недопущения распространения заболевания в регионе регулярно травят комаров, на сегодняшний день уже обработали водоемы общей площадью 16,5 тысячи гектаров.
Профилактики от лихорадки Западного Нила не существует, самый надежный способ защиты от заболевания - избегать укусов комаров.
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