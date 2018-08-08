На 29% вырос средний чек за коммунальные услуги на Юге России

"В 2018 году средний чек за "коммуналку" в ЮФО составил 1,869 тысячи рублей", - сказано в публикации.
Заметнее всего выросли платежи в Сибирском федеральном округе - на 200%. В среднем жители Сибири платят за ЖКУ 2,717 тысячи рублей за раз. Самые высокие платежи в Москве - 3,45 тысячи рублей.
Между тем, в некоторых регионах платежи, наоборот, уменьшились. К таким регионам относятся Волгоградская, Пензенская, Самарская области и Алтайский край.
Отмечается, что рост платежей в пять раз превысил рост тарифов. Эксперты объясняют это тем, что население перестало экономить на ЖКУ.
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