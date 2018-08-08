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Несколько новых развязок построят в Ростове

8 августа 2018, 16:30
В Ростове-на-Дону в ближайшие года планируется построить несколько транспортных развязок для повышения пропускной способности дорог, сообщается в проекте "Стратегии социально-экономического развития Ростова до 2035 года".

Двухуровневая развязка появится через железнодорожные пути на пересечении проспекта Театральный и улицы Нансена. На строительство будет потрачено 1,5 миллиарда рублей.

Еще одну развязку за 850 миллионов рублей возведут на пересечении проспекта Буденновский и улицы Красноармейская. Такую же сумму потратят на развязку на пересечении Текучева и проспекта Буденновский.

Кроме того, развязки построят на пересечениях Текучева и проспекта Ворошиловский, Красноармейской и проспекта Ворошиловский. На эти цели уйдет 1,7 миллиарда рублей.

Развязка появится на проспекте Михаила Нагибина – улицы Ленина. В работы вложат 550 миллионов рублей.

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