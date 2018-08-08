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Новую дорогу к трассе М-4 "Дон" открыли в Азовском районе

8 августа 2018, 16:19
В Ростовской области открыли движение на новой дороге к федеральной трассе М-4 "Дон" в Азовском районе, проинформировало областное правительство.

"Новая дорога связывает с федеральной трассой два населенных пункта - хутор Задонский и поселок Каяльский", - сказано в публикации.

Взамен старого разбитого полотна жители района получили новую современную двухполосную асфальтированную дорогу. Подрядчик уложил девять километров дорожного покрытия менее, чем за год.

Отмечается, что в сентябре введут в эксплуатацию еще один участок - южный въезд в Аксай со стороны М-4 "Дон".

Всего до конца года в Ростовской агломерации отремонтируют 200 километров дорог.

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