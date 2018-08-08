Новую дорогу к трассе М-4 "Дон" открыли в Азовском районе

"Новая дорога связывает с федеральной трассой два населенных пункта - хутор Задонский и поселок Каяльский", - сказано в публикации.
Взамен старого разбитого полотна жители района получили новую современную двухполосную асфальтированную дорогу. Подрядчик уложил девять километров дорожного покрытия менее, чем за год.
Отмечается, что в сентябре введут в эксплуатацию еще один участок - южный въезд в Аксай со стороны М-4 "Дон".
Всего до конца года в Ростовской агломерации отремонтируют 200 километров дорог.
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