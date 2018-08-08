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Полицейский в Ростове может сесть в тюрьму за махинации с землей

8 августа 2018, 09:50
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который совершил мошенничество и завладел участком земли стоимостью один миллион рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

"Полицейский пообещал фигуранту уголовного дела помочь в вынесении приговора, не связанного с лишением свободы. За это он попросил оформить на его знакомого земельный участок в садовом товариществе", - сказано в сообщении.

Потерпевший, являясь председателем товарищества, составил протокол общего собрания, хотя оно не проводилось. В нем он указал о принятии большинством голосов предложенного сотрудником кандидата в члены товарищества. После этого был выделен участок.

Таким образом полицейский через своего знакомого получил доступ к земле, которая стоит более одного миллиона рублей. Дело завели по факту мошенничества.

Максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

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