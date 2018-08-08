Психологи: Жители России стали вступать в брак в более позднем возрасте

Маховская считает. что если людей связывают отношения периодом менее года, их можно назвать эпизодическими связями или гостевыми браками. В такой ситуации один из партнеров может говорить, что еще не решил ничего определенного. Однако в норме принятие решения занимает от четырех месяцев до года, добавила специалист. Она убеждена, что такие заявления свидетельствуют только о незрелости партнера и его стремлении оставаться молодым как можно дольше.