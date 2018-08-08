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Психологи: Жители России стали вступать в брак в более позднем возрасте

8 августа 2018, 16:24
Граждане России предпочитают связывать себя узами брака все в более позднем возрасте или вовсе не создавать семью.

Как написала газета «Известия», психологи объясняют это инфантильностью людей и стремлением в первую очередь построить карьеру и обрести финансовую стабильность.

По словам кандидата психологических наук доцента МГУ имени М.В. Ломоносова Александра Рикеля, официальная статистика подтверждает устоявшееся в обществе мнение по поводу молодого поколения, то есть людей в возрасте 30-ти лет и младше. Он пояснил, что людей этой возрастной группы называют «поколением Питера Пена». Специалисты описывают их как вечных детей, склонных к инфантильности и поздно вступающих в брак. При этом Рикель констатировал факт, что в России снижается ценность брака и повышается возраст вступления в него, что подтверждается исследованиями.

Как считает кандидат психологических наук Ольга Маховская, снижение ценности брака сегодня в нашей стране характерно не только для людей «поколения Питера Пена», но и для всех остальных. Она отметила плохие перспективы брака и уточнила, что брачные союзы длятся все меньше, семьи создаются гражданами все реже, а также люди охотно откладывают время создания семьи. Специалист отметила, что в ее практике встречается большое количество «временных» пар, которые находятся на этапе романтических встреч.

Маховская считает. что если людей связывают отношения периодом менее года, их можно назвать эпизодическими связями или гостевыми браками. В такой ситуации один из партнеров может говорить, что еще не решил ничего определенного. Однако в норме принятие решения занимает от четырех месяцев до года, добавила специалист. Она убеждена, что такие заявления свидетельствуют только о незрелости партнера и его стремлении оставаться молодым как можно дольше.

#Новости#Общество
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