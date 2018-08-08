Ростовчан попросили не открывать окна в автобусах во время жары

Он добавил, что в таком случае работа кондиционера становится совершенно бессмысленной, а водитель, лишь приезжая на конечную остановку, может все это увидеть и закрыть окна. Также, по словам сотрудников отдела эксплуатации "Пассажирского автотранспортного предприятия №5", для контроля за водителями проводятся регулярные инструктажи и выезды на линии с целью проверки соблюдения обязанностей водителем общественного транспорта, в том числе по включению кондиционеров.