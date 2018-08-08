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Ростовчан попросили не открывать окна в автобусах во время жары

8 августа 2018, 17:33
Открытые окна и люки в общественном транспорте во время жары не позволяют эффективно работать кондиционерам, поэтому водители их выключают, заявила RostovGazeta инженер отдела эксплуатации "Пассажирского автотранспортного предприятия №5" Ростова-на-Дону.

Последнее время в социальных сетях жители Ростовской области жалуются на то, что водители общественного транспорта не включают кондиционер во время жары.

"Когда очень жарко и кондиционер того же автобуса не может охладить салон до 19 градусов, пассажиры начинают открывать окна и люки", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в таком случае работа кондиционера становится совершенно бессмысленной, а водитель, лишь приезжая на конечную остановку, может все это увидеть и закрыть окна. Также, по словам сотрудников отдела эксплуатации "Пассажирского автотранспортного предприятия №5", для контроля за водителями проводятся регулярные инструктажи и выезды на линии с целью проверки соблюдения обязанностей водителем общественного транспорта, в том числе по включению кондиционеров.

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