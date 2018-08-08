Ростовчане хотят видеть фонтанчики с питьевой водой в парках

"Можно вспомнить знакомую всем с детства традицию по установке в парке фонтанчиков с питьевой водой. Для Ростова - это очень актуально из-за жаркого климата", - сказано в сообщении.
Ростовчанин написал, что установка такого оборудования будет выгодна местным жителям и производителям воды. Он предположил, что нововведение поможет увеличить число отдыхающих в парках.
Также, по мнению горожанина, станет меньше разбросанных пустых бутылок. Обращение поддержали семь человек, никто не высказался против.
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