Ростовчане попросили установить новые светофоры на "вафельницах"

"Летом на перекрестках Михаила Нагибина – Ленина и Стачки – Малиновского появилась вафельная разметка. Это хорошая задумка и поможет разгрузить участки дорог, но сейчас пользоваться ею сложно", - написал ростовчанин.
Он добавил, что непонятно, сколько времени остается до включения запрещающего сигнала светофора. Мужчина попросил установить светофоры, оборудованные обратным временным таймером. Тогда водители смогут принять решение - въезжать на разметку или ждать.
Ростовчанин рассказал, что в сентябре количество машин значительно увеличится. Обращение поддержали семь человек.
"Вафельница" обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения автомобилей в поперечном направлении.
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