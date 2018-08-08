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Ростовчане попросили установить новые светофоры на "вафельницах"

8 августа 2018, 11:03
Житель Ростова-на-Дону попросил власти установить светофоры с обратным отсчетом на дорогах, где действует вафельная разметка, сообщается в сервисе "Активный ростовчанин".

"Летом на перекрестках Михаила Нагибина – Ленина и Стачки – Малиновского появилась вафельная разметка. Это хорошая задумка и поможет разгрузить участки дорог, но сейчас пользоваться ею сложно", - написал ростовчанин.

Он добавил, что непонятно, сколько времени остается до включения запрещающего сигнала светофора. Мужчина попросил установить светофоры, оборудованные обратным временным таймером. Тогда водители смогут принять решение - въезжать на разметку или ждать.

Ростовчанин рассказал, что в сентябре количество машин значительно увеличится. Обращение поддержали семь человек.

"Вафельница" обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения автомобилей в поперечном направлении.

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