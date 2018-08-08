С начала купального сезона в Ростовской области спасли 37 человек

"В числе спасенных трое детей", - сказано в публикации. За последнюю неделю в водоемах области спасли восемь человек.
Всего за указанный период в регионе совершили почти 300 рейдов по местам отдыха населения у водоемов, вручили 1,3 тысячи памяток с мерами безопасности на воде, провели около 900 профилактических бесед.
Помимо этого, в регионе постоянно проверяют меры безопасности на действующих пляжах.
Всего в Ростовской области летом 2018 года работают 133 официальных пляжа, из них 27 - детских.
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