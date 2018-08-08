Сбербанк цифровизирует процессы взаимодействия с органами власти

Так, при использовании системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) Сбербанк уже сотрудничает с Федеральной налоговой службой (выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, проверка ИНН по ФИО и документу, удостоверяющему личность, сведения о наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика), Федеральной службой государственной статистики (данные годовой бухгалтерской отчетности организаций) и Федеральной антимонопольной службой (сведения о наличии либо отсутствии юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков).
Сообщается также, что к завершению 2018 года банк планирует полностью интегрировать процессы работы с сервисами Росреестра по получению выписок из ЕГРН, а также перейти к электронному документообороту с Минсельхозом в работе с программами субсидий для предпринимателей.
По словам председателя Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Евгения Титова, Сбербанк – активный участник реализации федеральной программы "Цифровая экономика". "Основной целью создания новых сервисов банка становится перевод взаимоотношения граждан, бизнеса и государства в цифровую сферу и развитие принципа безбумажного документооборота, который позволит существенно экономить время. Стоит подчеркнуть, что сведения, содержащие персональные данные, предоставляются государственными органами в банк исключительно с согласия клиента", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что российские власти положительно оценили предложение Сбербанка о цифровизации взаимодействия банков госструктурами, утвердив поправки к закону, открывающем кредитно-финансовым организациям доступ к двум десяткам видов документов и сведений о физических и юридических лицах с использованием СМЭВ.
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