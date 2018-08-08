Сбербанк цифровизирует процессы взаимодействия с органами власти

Так, при использовании системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) Сбербанк уже сотрудничает с Федеральной налоговой службой (выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, проверка ИНН по ФИО и документу, удостоверяющему личность, сведения о наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика), Федеральной службой государственной статистики (данные годовой бухгалтерской отчетности организаций) и Федеральной антимонопольной службой (сведения о наличии либо отсутствии юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков).