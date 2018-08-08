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Соревнования по FIFA 2018 пройдут в Ростове в День физкультурника

8 августа 2018, 13:48
В Ростове-на-Дону в День физкультурника в парке "Левобережный " состоится турнир по киберфутболу FIFA 2018 в рамках состязаний по киберспорту, сообщает городская администрация.

Так, киберспортивная площадка будет работать 11 августа 2018 года с 11 до 17 часов.

В рамках соревнований будут организованы восемь турниров, победители которых в итоге сразятся за право обладать главным призом. Финал состязания состоится на главной сцене мероприятия, более того, он пройдет при поддержке спортивного комментатора.

Принять участие в турнирах FIFA 2018 и побороться за ценные подарки может каждый ростовчанин.

"С каждым годом киберспорт набирает в нашей стране, да и во всем мире, все большую популярность. Особенно поклонники этого вида спорта любят киберфутбол. А в 2017 году киберспорт был официально внесен в федеральный реестр видов спорта, что позволило уравнять его в правах с футболом, хоккеем и теннисом", - сказано в сообщении на сайте городской администрации.

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#Новости#Новости Ростова#Спорт
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