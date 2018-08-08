Соревнования по FIFA 2018 пройдут в Ростове в День физкультурника

"С каждым годом киберспорт набирает в нашей стране, да и во всем мире, все большую популярность. Особенно поклонники этого вида спорта любят киберфутбол. А в 2017 году киберспорт был официально внесен в федеральный реестр видов спорта, что позволило уравнять его в правах с футболом, хоккеем и теннисом", - сказано в сообщении на сайте городской администрации.