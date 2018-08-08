Сотрудница вуза обокрала студентов под Ростовом, обещая сдачу зачетов

"Злоумышленница, работая в должности специалиста по учебно-методической работе, предложила 16 студентам заочного отделения сдать по пять тысяч рублей. За это она пообещала им сдачу зачетов и положительные оценки на экзаменах", - сказано в сообщении.
Отмечается, что полученные средства работница преподавателям не передавала и потратила на себя. Тогда по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Женщина признала вину в совершении преступления.
Приговор в отношении нее не вступил в законную силу.
р1