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Сотрудница вуза обокрала студентов под Ростовом, обещая сдачу зачетов

8 августа 2018, 10:49
В Ростовской области суд приговорил к 1,5 года заключения условно работницу филиала Первого казачьего университета, которая незаконно получила деньги от студентов, сообщает Морозовский райсуд региона.

"Злоумышленница, работая в должности специалиста по учебно-методической работе, предложила 16 студентам заочного отделения сдать по пять тысяч рублей. За это она пообещала им сдачу зачетов и положительные оценки на экзаменах", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полученные средства работница преподавателям не передавала и потратила на себя. Тогда по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Женщина признала вину в совершении преступления.

Приговор в отношении нее не вступил в законную силу.

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