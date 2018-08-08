Стадион для пляжных видов спорта появится в Ростове в 2019 году

В среду прошла пресс-конференция, на которой представители управления по физической культуре и спорту города Ростова, Федерации киберспорта России и Федерации водно-моторного спорта Ростовской области рассказали о деталях готовящегося спортивного праздника в честь Дня физкультурника. Праздник будет проведен 11 августа на Левом берегу города в парке "Левобережный".
"В данный момент никакое оборудование для стадиона под пляжный футбол и гандбол еще не установлено, но место под него уже отведено", - сообщил Браславский. Он подчеркнул, что уже есть договоренности с рядом компаний для осуществления данных планов, будут привлечены внебюджетные средства.
"Уже завтра мы приступаем к монтажу оборудования для 14 площадок, отведенных под пляжный волейбол. На них же проведем соревнования 11 августа", - сказал Браславский. Он также заявил, что важной задачей сейчас является оформление центра для спорта на Левом берегу на самом высоком уровне.