Стадион для пляжных видов спорта появится в Ростове в 2019 году

"В данный момент никакое оборудование для стадиона под пляжный футбол и гандбол еще не установлено, но место под него уже отведено", - сообщил Браславский. Он подчеркнул, что уже есть договоренности с рядом компаний для осуществления данных планов, будут привлечены внебюджетные средства.