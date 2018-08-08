rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Стадион для пляжных видов спорта появится в Ростове в 2019 году

8 августа 2018, 14:51
На Левом берегу Ростова к началу летнего сезона 2019 года будет установлен стадион для пляжного футбола и гандбола, сообщил начальник управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону Денис Браславский.

В среду прошла пресс-конференция, на которой представители управления по физической культуре и спорту города Ростова, Федерации киберспорта России и Федерации водно-моторного спорта Ростовской области рассказали о деталях готовящегося спортивного праздника в честь Дня физкультурника. Праздник будет проведен 11 августа на Левом берегу города в парке "Левобережный".

"В данный момент никакое оборудование для стадиона под пляжный футбол и гандбол еще не установлено, но место под него уже отведено", - сообщил Браславский. Он подчеркнул, что уже есть договоренности с рядом компаний для осуществления данных планов, будут привлечены внебюджетные средства.

"Уже завтра мы приступаем к монтажу оборудования для 14 площадок, отведенных под пляжный волейбол. На них же проведем соревнования 11 августа", - сказал Браславский. Он также заявил, что важной задачей сейчас является оформление центра для спорта на Левом берегу на самом высоком уровне.

Материалы по теме
Матч "Ростов" - "Ахмат" бесплатно посмотрели на стадионе 455 детейДва тестовых матча на новом стадионе обошлись ФК "Ростов" в 4,3 млн рублей
#Новости#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28