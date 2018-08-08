В Ростове до 1 октября отремонтируют "Дом ребенка №4 "

До 1 октября 2018 года в Доме ребенка отремонтируют фасад здания, починят электрику, а затем монтируют системы кондиционирования воздуха. Также рабочие оснастят учреждение современным медицинским оборудование и благоустроят территорию.
Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев лично побывал в "Доме ребенка №4 ", осмотрел помещения и пообщался с воспитанниками учреждения.
По его словам, ростовские застройщики отличаются высоким уровнем социальной ответственности.
"У нас есть уже положительный опыт взаимодействия и уверен, что работа в этом направлении будет продолжена. ", - сообщил глава городской администрации, а также поблагодарил представителей строительных компаний, отметив, что они помогают делать жизнь горожан комфортнее.
В настоящее время воспитанниками "Дома ребенка №4 " в Ростове-на-Дону являются 168 малышей до четырех лет с неизлечимыми заболеваниями, нуждающихся в паллиативной помощи.
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