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"Виртуальную АТС" с amoCRM интегрировал "Ростелеком"

8 августа 2018, 16:56
Новую услугу для корпоративных клиентов "Виртуальную АТС" интегрировало с amoCRM ПАО "Ростелеком", сведения предоставил пресс-центр компании.

"Теперь одна из наиболее востребованных облачных услуг оператора связи станет более функциональной", - сказано в сообщении.

"Виртуальную АТС" с открытым API предусматривает объединение со всевозможными приложениями и создание готовых бизнес-решений. Интеграция с amoCRM расширит функциональность услуги, в дальнейшем оператор связи планирует интегрировать "Виртуальную АТС" с наиболее надежными и востребованными CRM-системами.

"Интеграция "Виртуальной АТС" "Ростелекома" с amoCRM расширяет возможности нашей системы, которую клиенты используют в различных бизнес-процессах - от ведения маркетинговой аналитики до управления продажами. Облачные решения "Ростелекома" сертифицированы, компания имеет репутацию поставщика надежных и защищенных виртуальных сервисов. Интеграция "Виртуальной АТС" и amoCRM сделают оба сервиса более привлекательными для клиентов",- рассказал директор по развитию amoCRM Матвей Кардаш.

Интеграция дает возможность комплексно получать сервисы и amoCRM и "Виртуальной АТС". Подключить услугу можно одним кликом в системе amoCRM, в которой находится виджет.

"Объединение наиболее востребованных решений – один из трендов развития отрасли. Партнерские проекты позволяют "Ростелекому" предлагать клиентам целый ассортимент выгодных решений. "Ростелеком" будет расширять перечень подобных проектов и предлагать решения, которые соответствуют ожиданиям самых разных клиентов", - подчеркнул директор продуктового офиса "Телефония" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Чумиков.

Объединение позволяет видеть на экране IP-телефона имя клиента входящего звонка, а в CRM появляется карточка клиента, предусматривающая создание задач. Теперь на обработку информации уходит меньше времени, а база данных стала более управляемой и прозрачной.

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