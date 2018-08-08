Застройщика ЖК "Благодатный" в Ростове оштрафовали за нарушение строительных норм

"Компания занималась строительством 19-этажного дома со встроенной автостоянкой на улице Зорге в Ростове. Во время проверки были зафиксированы нарушения", - сказано в документах.
Специалисты зафиксировали нарушения требований проектной документации, технических регламентов, требований стандартов, строительных норм. От компании потребовали устранить их до 30 ноября 2017 года.
В ходе следующей проверки выяснилось, что недочеты исправлены не были. Тогда организацию привлекли к административной ответственности со штрафом в 60 тысяч рублей.
Объектами компании являются ЖК "Благодатный", "Созвездие", "Полуденный".
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