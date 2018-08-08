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Застройщика ЖК "Благодатный" в Ростове оштрафовали за нарушение строительных норм

8 августа 2018, 15:08
Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал на 60 тысяч рублей "Строительную компанию "РостЖилСтрой" за нарушения при строительстве 19-этажного дома, сообщается в документах суда.

"Компания занималась строительством 19-этажного дома со встроенной автостоянкой на улице Зорге в Ростове. Во время проверки были зафиксированы нарушения", - сказано в документах.

Специалисты зафиксировали нарушения требований проектной документации, технических регламентов, требований стандартов, строительных норм. От компании потребовали устранить их до 30 ноября 2017 года.

В ходе следующей проверки выяснилось, что недочеты исправлены не были. Тогда организацию привлекли к административной ответственности со штрафом в 60 тысяч рублей.

Объектами компании являются ЖК "Благодатный", "Созвездие", "Полуденный".

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