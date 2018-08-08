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Женщина утопила ребенка из-за проблем с деньгами в Волгоградской области

8 августа 2018, 15:41
Жительницу Волгоградской области подозревают в том. что она убила своего новорожденного ребенка.

Как сообщила газета «Известия», 25-летняя женщина, по версии следствия, утопила младенца по причине финансовых трудностей.

Тело новорожденного в реке Арчеде города Фролово 3 августа обнаружили два подростка. Они сообщили об этом в полицию, после чего мать ребенка была задержана.

Женщина уже дала признательные показания по поводу содеянного. Также она рассказала следователям, что у нее на иждивении находятся еще двое малолетних детей 2009 и 2011 годов рождения. По ее словам, убийство третьего ребенка было совершено из-за трудного финансового положения.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Она может провести за решеткой до пяти лет.

#Новости#Происшествия
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