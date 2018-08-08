Женщина утопила ребенка из-за проблем с деньгами в Волгоградской области

Женщина уже дала признательные показания по поводу содеянного. Также она рассказала следователям, что у нее на иждивении находятся еще двое малолетних детей 2009 и 2011 годов рождения. По ее словам, убийство третьего ребенка было совершено из-за трудного финансового положения.