Движение ограничат в субботу в Ростове на время футбольного матча

Ограничения будут действовать с 23.00 мск субботы до 01.00 воскресенья. Они затронут улицу Левобережная и Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной.
Кроме того, с 18.00 до 01.00 воскресенья закроют проезд с западной и восточной стороны стадиона "Ростов-Арена" и по съезду с Южного подъезда к Ростову-на-Дону на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной.
Напомним, в субботу сыграют команды "Ростов" и "Крылья Советов", матч пройдет в рамках чемпионата России. До этого ростовчане уже одержали две победы.
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