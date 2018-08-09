Движение ограничат в субботу в Ростове на время футбольного матча

Кроме того, с 18.00 до 01.00 воскресенья закроют проезд с западной и восточной стороны стадиона "Ростов-Арена" и по съезду с Южного подъезда к Ростову-на-Дону на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной.