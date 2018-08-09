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К отопительному сезону в Краснодаре модернизируют пять котельных

9 августа 2018, 12:38
Сразу пять котельных модернизируют в Краснодаре к началу отопительного сезона 2018-2019 годов, проинформировала городская администрация.

"В котельных на Октябрьской, Свободной, Захарова, Агрономической и по 1-му проспекту Лиговскому полностью заменят все оборудование на новое", - сказано в публикации.

Так, в котельной на Октябрьской уже заменили котлы на более современные, мощность которых вдвое превышает мощность прежних. Кроме того, котельная, раньше получавшая энергию с ТЭЦ, после модернизации будет вырабатывать ее сама.

Установка энергосберегающих насосов и современных теплообменников позволит подключить к котельной новых абонентов.

Помимо замены оборудования, в каждой котельной благоустроят прилегающие территории.

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