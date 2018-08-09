Повешенный голубь шокировал приехавшего в Ростов туриста

"Гулял по Ростову и вдруг увидел такую картину", - пишет автор в комментарии к приложенным фотоснимкам.
Отмечается, что птица "явно умерла от истощения или удушья", но, как заметил выложивший фотографии, "каким надо быть живодером, чтобы так поступить, даже если бы голубь был в этот момент мертв".
Пользователи Сети по-разному отнеслись к посту. Один из горожан написал: "Нитки и леску меньше бросайте, и будут голуби с лапками и живые". Кто-то резко высказался на счет грязи от птиц, одна из жительниц Ростова предположила, что турист "сам повесил, сфотографировал и выложил".
Большинство пользователей согласны с мнением, что птица, скорее всего, где-то зацепилась за веревку и случайно повесилась сама.
р3