Сурков: Россия адекватно отреагирует в случае запрета полетов в США

Как сообщает газета «Известия» 9 августа, Сурков подчеркнул, что воздушное сообщение между странами не прекратится. По его словам, в случае введения подобных ограничений со стороны США российская авиакомпания понесёт некоторые убытки и лишится «хорошего межконтинентального направления».
Политик отметил, что прежде чем вводить подобные радикальные меры, необходимо все взвесить. Нужно прощупать рынок и грамотно оценить текущее финансовое положение, отметил он. Высказываясь относительно возможного запрета полетов для российских авиакомпаний со стороны США, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент речь не идёт о возможных ограничениях, однако от Белого дома можно ожидать чего угодно.
Также было отмечено, что Америка не предоставила никаких доказательств причастности России к делу Скрипалей, из за которого начались все эти споры.