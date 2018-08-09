Сурков: Россия адекватно отреагирует в случае запрета полетов в США

Политик отметил, что прежде чем вводить подобные радикальные меры, необходимо все взвесить. Нужно прощупать рынок и грамотно оценить текущее финансовое положение, отметил он. Высказываясь относительно возможного запрета полетов для российских авиакомпаний со стороны США, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент речь не идёт о возможных ограничениях, однако от Белого дома можно ожидать чего угодно.