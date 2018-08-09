В ноябре в Лондоне пройдет российско-британский бизнес форум

Как сообщает газета «Известия» 9 августа, поддержку форуму окажет фонд «Росконгресс», посольство и торговое представительство РФ в Британии и еще более чем 30 российских и международных партнеров.
В 2018 году лозунг мероприятия «Партнерство и инновации».
27 ноября пройдет встреча и бизнес-переговоры, будут подписаны соглашения, а также состоятся посещения производственных площадок и штаб-квартир международных организаций.
Советник президента Антон Кобяков полагает, что развитие взаимоотношений между предпринимателями России и Британии положительно скажется на обеих странах. Он отметил, что несмотря на сложившуюся ситуацию с санкциями, сотрудничество в Россией остается выгодным.
Ежегодно форум проходит в рамках недели деловых и культурных российский мероприятий Eastern Seasons. Цель мероприятия – помочь развить торгово-инвестиционное сотрудничество России и Британии в международных деловых кругах. Встреча пройдут в конференц-центре Queen Elizabeth II.