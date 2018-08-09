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В ноябре в Лондоне пройдет российско-британский бизнес форум

9 августа 2018, 19:21
В Лондоне 26 и 27 ноября состоится Vl российско-британский бизнес-форум (РББФ). Площадка соберет более восьми сотен делегатов из государственных структур, бизнеса и общественных организаций.

Как сообщает газета «Известия» 9 августа, поддержку форуму окажет фонд «Росконгресс», посольство и торговое представительство РФ в Британии и еще более чем 30 российских и международных партнеров.

В 2018 году лозунг мероприятия «Партнерство и инновации».

27 ноября пройдет встреча и бизнес-переговоры, будут подписаны соглашения, а также состоятся посещения производственных площадок и штаб-квартир международных организаций.

Советник президента Антон Кобяков полагает, что развитие взаимоотношений между предпринимателями России и Британии положительно скажется на обеих странах. Он отметил, что несмотря на сложившуюся ситуацию с санкциями, сотрудничество в Россией остается выгодным.

Ежегодно форум проходит в рамках недели деловых и культурных российский мероприятий Eastern Seasons. Цель мероприятия – помочь развить торгово-инвестиционное сотрудничество России и Британии в международных деловых кругах. Встреча пройдут в конференц-центре Queen Elizabeth II.

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