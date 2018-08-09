В Сочи осудили сотрудниц больницы, оставивших пациента на морозе

Так, следствие установило, что 25 января 2018 года в городскую больницу №4 поступил мужчина с переломом костей носа и интоксикацией организма.
Пациент оказался буйным, и, находясь в терапевтическом отделении, начал вести себя агрессивно, нарушать порядок. Тогда сотрудницы больницы - санитарка и сестра-хозяйка - вывезли пациента на кресле-каталке за пределы лечебного учреждения и оставили в болезненном состоянии на морозе.
Прохожие заметили мужчину и вызвали скорую, которая его госпитализировала.
р2