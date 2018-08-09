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В Сочи осудили сотрудниц больницы, оставивших пациента на морозе

9 августа 2018, 06:06
В Сочи суд приговорил к пяти месяцам исправительных работ бывших сотрудников одной из городских больниц за оставление пациента в опасности, сообщается на сайте регионального СКР.

Так, следствие установило, что 25 января 2018 года в городскую больницу №4 поступил мужчина с переломом костей носа и интоксикацией организма.

Пациент оказался буйным, и, находясь в терапевтическом отделении, начал вести себя агрессивно, нарушать порядок. Тогда сотрудницы больницы - санитарка и сестра-хозяйка - вывезли пациента на кресле-каталке за пределы лечебного учреждения и оставили в болезненном состоянии на морозе.

Прохожие заметили мужчину и вызвали скорую, которая его госпитализировала.

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#Новости#Происшествия
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