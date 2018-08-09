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В Ставрополье спасатели три года рифмуют заголовки новостей

9 августа 2018, 19:19
Под пристальное внимание интернет-пользователей попал сайт противопожарной и аварийно-спасательной службы (ПАСС) Ставропольского края. Причина тому – рифмованные заголовки, которые начинаются еще с 2015 года.

Как сообщает газета «Известия», первая новость озаглавлена «Злой рок коснулся дорог», в тексте которой рассказывается о столбе, который стал причиной смерти мужчины в ДТП. Другие новости также написаны в юмористическом характере. На сайте службы можно найти следующие заголовки: «Беду отведет спасательный кот» (хозяина дома от гибели спас домашний питомец), «Речное течение взяло буренок в заточение» (спасатели вытащили двух коров из водоема), «Сдуло шлюпку, как скорлупку» (спасли рыбаков, чью лодку снесло сильным ветром), «Из речных глубин достают мужчин» (тело 19-летнего юноши выловили из реки).

Отмечается, что на момент публикации сайт ПАСС по каким то причинам перестал функционировать.

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