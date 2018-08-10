Большинство сервисных центров Ростова оказались мошенниками

"Они прекрасно понимают, что не смогут это починить, для них главное принять, а люди, не разбирающиеся в этом, даже ничего не будут подозревать. Например, есть техника, которую починить могут только специалисты узкой направленности, их может и не быть в Ростове. Люди, конечно, после них приходят очень часто к нам и рассказывают, что предыдущая компания не смогла починить, потому что не было, например, какой-то детали. Мы, когда начинаем ремонтировать, понимаем, что ее там в принципе и не должно быть", - говорит собеседник.