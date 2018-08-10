Большинство сервисных центров Ростова оказались мошенниками

По словам представителя компании "Мастер-Дона", в Ростове очень много фирм, которые берут всю технику подряд, а по факту не могут починить ничего.
"Компаний, работающих нечестным способом, в Ростове около 60%, и поэтому профессиональные фирмы, зачастую, от этого страдают", - уверен собеседник.
Способов обмана множество, но любители быстрой наживы постоянно их совершенствуют или придумывают новые. Мы взяли за основу отзывы о сервисных центрах на "Яндекс.Картах" и выбрали примеры основных уловок мошенников. Любой желающий может самостоятельно проверить эту информацию.
Не фирма, а просто диспетчеры
Отсутствие договора, чеков и других подтверждающих общение с фирмой документов, – первый признак работы мошенников. Все знают о том, что не стоит доверять честному слову незнакомых людей, однако красивые сайты, вежливые при первом общении диспетчеры затуманивают бдительность будущих жертв.
"Работу "компании" "Ремрада" можно описать одним словом — мошенники! Заменили рабочие запчасти стиральной машины (попму и тэн) на новые, а машина так и не работает. Никаких документов об оплате не выписали, сказав, что гарантия 12 месяцев по заявке, оставшейся на сайте. При повторном обращении диспетчера отсылают к мастеру, который, с их слов, и директор фирмы в одном лице, он же скидывает звонки. Смешно, что попались на таком лохотроне. Хорошо хоть всего на шесть тысяч, да и ремень новый поставил (за шесть тысяч рублей?). Фирма надувает обывателей по всей России", - рассказывает один из пострадавших. Но аналогичных отзывов об этом сервисе множество.
Получить комментарий руководства фирмы изданию не удалось, по указанным на сайте номерам отвечают диспетчеры, которые не знают о существовании руководства компании.
"Мы просто диспетчеры, никакого руководства нет, связывайтесь с мастерами, они руководители", - заявил представитель компании.
Замена исправных частей
В некоторых центрах работают очень хитрые сотрудники, которые обманывают клиентов, сообщая о поломке того, что работает. В результате стоимость ремонта возрастает в разы. С такой ситуацией столкнулась одна из жительниц Ростова, она написала негативный отзыв на компанию "Абрис-плюс", занимающуюся ремонтом холодильников и стиральных машин.
"У меня сломался холодильник. Я вызывала мастера, за что уже заплатила тысячу рублей. Он заявил, что неисправен компрессор, а починить без чека стоит 11 тысяч рублей. Для страховки вызвала еще одного специалиста, где вызов и диагностика были бесплатными. Оказалось, что у меня всего лишь сломаны реле и терморегулятор, не сравнить по серьезности с компрессором", - написала ростовчанка.
Получить комментарий от компании не удалось, на момент публикации на звонок RostovGazeta никто не ответил.
Кража оригинальных частей
Согласно отзывам в Интернете, другой распространенный способ обмана - замена оригинальных деталей на китайские. Раскрыть рядовому клиенту такое достаточно сложно, так как почти никто не рассматривает детали гаджета, а если это и происходит, то разобраться в них без специальных знаний не получится. Этим и пользуются некоторые сервисы, заменяя в принесенной на ремонт технике оригинальные детали на китайские.
Один из пользователей заявил, что столкнулся с такой проблемой, заказав ремонт в сервисном центре ProfiMobile. По словам клиента, в его телефоне заменили оригинальный динамик на китайский, который просто припаяли на проводах. Другой местный житель написал, что ему в телефоне поменяли вспышку на ту, что попроще.
В сервисной компании полностью опровергли все негативные отзывы.
"Конкуренты, скорее всего, потому что в том, в чем нас обвиняют, это полный бред. У нас достаточно солидный сервис, и ради копеек мы не будет портить свою репутацию", - сообщил представитель компании ProfiMobile.
Техника в заложниках
Другой самый известный способ - накрутка цен за диагностику. Так, ряд сервисов специализируется не на ремонте, а на том, чтобы продержать у себя технику максимально долго. Расчет сделан на то, что клиенту надоест ждать, он заберет технику и заплатит за диагностику. Также в городе работают сервисные центры, которые позиционируют себя профессионалами, но набирают на работу людей без знаний в этой сфере. В этом случае ремонт затягивается, делается кое-как, а иногда заканчивается ничем. Деньги заработать организации пытаются на незнании клиентов, которым только прибавляется проблем после псевдо-ремонта.
Очень много жалоб поступило от местных жителей на "Сервисный центр №1" на улице Обороны. Клиенты рассказывают, что после передачи оборудования на ремонт получить какую-либо информацию о сроках становится невозможно.
"Я отдал телефон на диагностику и прождал неделю. Сотрудники постоянно кормят завтраками, сообщая, что работают и перезвонят в ближайшее время. Этого ни разу не произошло, все время я самостоятельно им набирал. Ни одно обещание не было выполнено. Складывается такое ощущение, что они просто забирают технику, а потом "маринуют" клиента, чтобы он не выдержал, забрал ее обратно и выплатил неустойку", - пояснил один из недовольных клиентов.
В "Сервисном центре" отказались комментировать жалобы. "Если вы доверяете отзывам, то обратитесь в другой сервисный центр, больше ничего не можем сказать", - сообщил сотрудник.
По словам представителя компании "Мастер-Дона", такой обман, действительно, не редкость, и уже давно практикуется не только в Ростове, но и в других городах. "Многие компании берут на диагностику товар, на неделю, а потом возвращают, с тем условием, что не удалось починить, но деньги, за то время, которое они потратили на вас, берут", - рассказывает собеседник.
Он уточняет, что доказать это практически невозможно, так как людей предупреждают заранее о том, что деньги за диагностику им все равно придется заплатить.
"Они прекрасно понимают, что не смогут это починить, для них главное принять, а люди, не разбирающиеся в этом, даже ничего не будут подозревать. Например, есть техника, которую починить могут только специалисты узкой направленности, их может и не быть в Ростове. Люди, конечно, после них приходят очень часто к нам и рассказывают, что предыдущая компания не смогла починить, потому что не было, например, какой-то детали. Мы, когда начинаем ремонтировать, понимаем, что ее там в принципе и не должно быть", - говорит собеседник.
По его мнению, профессиональные компании никогда не будут брать все подряд, и диагностика у них бесплатная. "Ведь нет смысла набирать технику, когда мы заведомо знаем, что не починим, так как денег не заработаем, а время потеряем", - уверен собеседник.
Псевдо-акции, реальный спам и проплаченные отзывы
Существуют сервисы, которые пытаются привлечь клиентов псевдо-акциями. К примеру, на сайте можно увидеть одну цену, а по прибытии в центр она окажется совсем другой. Что-либо доказать - не факт, что получится. Компании могут проводить акции, но указывать невыполнимые или совсем непривлекательные условия.
При этом организации могут запросить номер телефона, чтобы в дальнейшем внести его в базу для рассылки спама. На такие махинации пожаловался ростовчанин в центре re.Cover, который располагается на улице Пушкинской. "Плохая компания, обманывает с ценами, скидки делают для привлечения клиентов, а номера берут, чтобы занести их в базу. Потом они звонят и предлагают товар и услуги. Персонал во многом не разбирается", - написал местный житель. Он добавил, что хорошие отзывы сфабрикованы, промоутер заводит людей и за комментарии люди получают копеечный товар.
В сервисном центре очень удивились, когда узнали, что про них есть плохие отзывы в Интернете.
"Я вам с уверенностью могу сказать, что про нас только хорошо пишут, и вы меня очень шокировали тем, что говорите", - сообщили в компании. На вопрос о том, что есть сомнения по поводу достоверности положительных комментариев, сотрудник ответил: "Никто никого не заставляет писать хорошие отзывы".
Некоторые сервисы для привлечения клиентов умышленно размещают недостоверную информацию на сайте. К примеру, на такую схему пожаловались ростовчане в сервисном центре Apple-Clinica Service, работающем на улице Красноармейской.
Один из клиентов рассказал, что гарантия после ремонта на технику действует только месяц, а не 90 дней, как указано на сайте. "Сейчас на сайте написано, что гарантия составляет 90 дней. Но уже после ремонта узнал, что этот срок не более месяца. Я заплатил четыре тысячи рублей за замену аккумулятора и контроллера питания, но через два месяца все стало работать еще хуже, чем до ремонта. А гарантии то уже нет", - пожаловался клиент.
По словам одной из компаний, мошенники создают большую конкуренцию, так как всегда находятся на первых строчках в "Яндексе" и Google.
"Они проплачивают огромные деньги за рекламу и всегда находятся в топе, поэтому люди глубоко заблуждаются, когда думают, что это, наоборот, означает качество, и к ним нужно обязательно обращаться. Это нечестная конкуренция", - рассказывает представитель фирмы "Отвертка".
Он уточняет, что не знает, сколько таких компаний может быть по Ростову, но их некоторые клиенты приходили именно от таких мошенников.
"Они на сайте где-то в стороне указывают, что есть гарантия, но сами ее не предлагают, поэтому люди не могут ничего доказать. Наши клиенты рассказывали, что попадались на такие уловки. Как только техника ломалась после их ремонта, люди им звонили, но они ссылались на то, что договора нет, и, конечно же, больше не приезжали", - говорит спикер.
Компьютерные мастера
Наверное, уже в каждом регионе страны есть распространенный в последнее время способ мошенничества с ремонтом компьютеров. Схема работает следующим образом - владелец компьютера обращается в фирму и вызывает мастера для ремонта. Изначально в объявлении указана очень маленькая сумма за проведение работ, которая может составлять и 100 рублей. Это необходимо для привлечения клиентов, при этом по телефону сотрудники подтвердят эту стоимость.
По приезду мастера эти 100 рублей могут превратиться в несколько десятков тысяч рублей. Сначала этот специалист будет запугивать и говорить о серьезности проблемы, что увеличит стоимость ремонта до тысяч рубле, хотя на деле он может стоит копейки. Кроме того, мастер скажет, что необходимо обязательно переустановить Windows, после этого цена починки будет расти в геометрической прогрессии. В счете будет указано не 1-2 пункта, а более 10, чтобы выльется в огромную сумму, которая скорее всего станет сопоставима с покупкой нового компьютера. При этом почти все пункты - это одна услуга, но ее разделят на отдельные работы. За любую настройку будет браться определенная плата и установка операционный системы выйдет примерно в 20 тысяч рублей.
При этом компании набирают не опытных специалистов, а продажников, которые смогут зарабатывать на доверчивых клиентах. Некоторые организации даже не занимаются ремонтом, они забирают компьютер, отдают сторонним компаниям на починку и возвращают владельцу с 500%-ной наценкой.
Вернуть деньги почти невозможно
В Обществе защиты прав потребителей сообщили, что вернуть деньги за ремонт можно в досудебном, а также в судебном порядке. Так, необходимо направить письмо директору компании со своими претензиями, и указать срок, до которого вам должны ответить. Если срок проходит и ответа вы не получаете, то можно обращаться в суд.
"Доказать очень трудно, точнее даже невозможно, в том случае если нет договора или чека, поэтому остается только надеяться, что вам ответят, и тогда, это уже можно использовать в суде", - сообщил консультант.
По словам представителя сервисного центра "М-видео", людям всегда лучше обращаться в авторизованные сервисные центры.
"У таких центров подписан контракт со всеми компаниями-производителями (Bosch, Apple, Samsung и другие), поэтому, если человек подает заявку на ремонт, то она фиксируется в базе. После завершения всех работ сервисные центры отчитываются перед компаниями, как за гарантийный, так и за платный ремонт", - говорит собеседник.
Сотрудник отметил, что если клиент остается недоволен работой или, вдруг, его обманули, он сразу может звонить на "горячую линию" производителя. "Происходит разбирательство, и если мы виноваты, то несем очень большие штрафы, а сотрудникам грозит увольнение", - говорит спикер.
В целом в Ростове у сервисных центров есть много положительных отзывов, но к ним стоит относиться настороженно. Очень часто компании платят за подобные сообщения, либо привлекают людей акциями. Поэтому далеко не факт, что отзыв непроплаченный. Обычно положительные сообщения идут подряд, и они слишком восторженные.