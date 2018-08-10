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Две трети жителей Ростовской области тратят половину доходов на еду

10 августа 2018, 11:56
В Ростовской области почти 70% жителей тратят половину своего семейного бюджета, либо большую его часть на продукты питания, сообщил журналистам кандидат социологических наук Алексей Гвинтовкин.

В Ростовской области была проведена пресс-конференция, на которой огласили статистические данные, указывающие на положение потребительского рынка в области к 2018 году.

"Указали, что тратят на продукты питания либо половину своего семейного бюджета, либо большую часть 70% респондентов", - сказал Гвинтовкин. Он добавил, что остальные 30% - это члены среднего класса и выше, которые финансово не страдают от изменений цен в магазинах на 10-15%.

Он сообщил, что с 2015 года наблюдается положительный тренд - уменьшается количество людей, которые тратят половину доходов на продукты питания. "Это говорит о растущем благосостоянии жителей и о возможности зарабатывать в регионе хорошие деньги", - прокомментировал он.

Гвинтовкин заявил, что 81% респондентов отметили рост стоимости стандартного набора продуктов за последний год. Он добавил, что это - неплохие новости, ведь главное, что по сравнении с прошлым годом стоимость не изменилась.

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