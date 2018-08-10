Две трети жителей Ростовской области тратят половину доходов на еду

"Указали, что тратят на продукты питания либо половину своего семейного бюджета, либо большую часть 70% респондентов", - сказал Гвинтовкин. Он добавил, что остальные 30% - это члены среднего класса и выше, которые финансово не страдают от изменений цен в магазинах на 10-15%.