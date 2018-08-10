Две трети жителей Ростовской области тратят половину доходов на еду

В Ростовской области была проведена пресс-конференция, на которой огласили статистические данные, указывающие на положение потребительского рынка в области к 2018 году.
"Указали, что тратят на продукты питания либо половину своего семейного бюджета, либо большую часть 70% респондентов", - сказал Гвинтовкин. Он добавил, что остальные 30% - это члены среднего класса и выше, которые финансово не страдают от изменений цен в магазинах на 10-15%.
Он сообщил, что с 2015 года наблюдается положительный тренд - уменьшается количество людей, которые тратят половину доходов на продукты питания. "Это говорит о растущем благосостоянии жителей и о возможности зарабатывать в регионе хорошие деньги", - прокомментировал он.
Гвинтовкин заявил, что 81% респондентов отметили рост стоимости стандартного набора продуктов за последний год. Он добавил, что это - неплохие новости, ведь главное, что по сравнении с прошлым годом стоимость не изменилась.