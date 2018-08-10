Информацию о срочных платежах клиенты Альфа-Банка смогут отслеживать онлайн

В сообщении сказано, что услуга доступна для более 300 тысяч юридических лиц, использующих последнюю версию интернет-банка.
Это стало возможным после того, как в июле вступил в силу документ ЦБ РФ, который предусматривает направление банком получателя срочного платежа информации о статусе зачисления в банк отправителя.
Воспользоваться сервисом клиенты могут совершенно бесплатно. Информация о зачислении платежа обновляется автоматически. Когда срочный платеж зачисляется на счет получателя, в интернет-банке высвечивается соответствующий статус.
По словам директора Регионального центра "Южный" Альфа-Банка Артема Михова, для представителей малого и среднего бизнеса важно получать оперативную информацию о зачислении платежа на счет контрагента.
“От этого зависит как скорость совершения сделок и точность поставок, так и доверительные отношения между бизнесменами", - подчеркнул он.
Ранее на проверку статуса платежа могло уйти несколько дней. Клиенту банка необходимо было сделать запрос в банк-отправитель на предоставление информации по исходящему платежу, уплатив отдельную комиссию за услугу. В настоящее время такая процедура применяется во всех банках страны только для обычных платежей.
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