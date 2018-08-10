Информацию о срочных платежах клиенты Альфа-Банка смогут отслеживать онлайн

Ранее на проверку статуса платежа могло уйти несколько дней. Клиенту банка необходимо было сделать запрос в банк-отправитель на предоставление информации по исходящему платежу, уплатив отдельную комиссию за услугу. В настоящее время такая процедура применяется во всех банках страны только для обычных платежей.