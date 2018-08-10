rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Информацию о срочных платежах клиенты Альфа-Банка смогут отслеживать онлайн

10 августа 2018, 16:29
Корпоративные клиенты Альфа-Банка теперь могут в режиме реального времени получать информацию о зачислениях срочных платежей в российской валюте, сообщает о новом сервисе кредитно-финансовая организация.

В сообщении сказано, что услуга доступна для более 300 тысяч юридических лиц, использующих последнюю версию интернет-банка.

Это стало возможным после того, как в июле вступил в силу документ ЦБ РФ, который предусматривает направление банком получателя срочного платежа информации о статусе зачисления в банк отправителя.

Воспользоваться сервисом клиенты могут совершенно бесплатно. Информация о зачислении платежа обновляется автоматически. Когда срочный платеж зачисляется на счет получателя, в интернет-банке высвечивается соответствующий статус.

По словам директора Регионального центра "Южный" Альфа-Банка Артема Михова, для представителей малого и среднего бизнеса важно получать оперативную информацию о зачислении платежа на счет контрагента.

“От этого зависит как скорость совершения сделок и точность поставок, так и доверительные отношения между бизнесменами", - подчеркнул он.

Ранее на проверку статуса платежа могло уйти несколько дней. Клиенту банка необходимо было сделать запрос в банк-отправитель на предоставление информации по исходящему платежу, уплатив отдельную комиссию за услугу. В настоящее время такая процедура применяется во всех банках страны только для обычных платежей.

р2

Материалы по теме
До 9% годовых по накопительному счету предложил Альфа-БанкАльфа-Банк привлек 10 тыс новых клиентов юрлиц программой лояльности
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00