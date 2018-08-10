Порошенко сравнил «Северный поток» с троянским конем

По его словам, этот проект ни что иное как «троянский конь Кремля против энергетической и геополитической безопасности Европы», сообщает RNS. Украинский лидер призвал своих европейских коллег как можно скорее избавиться от «обманчивых и пагубных кремлевских чар», добавив, что «Газпром» не выполняет решения Стокгольмского арбитража по делам с Украиной.