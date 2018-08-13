Около 16 млрд руб потратят в России на обслуживание стадионов ЧМ-2018 до 2023 года

Напомним, всего к чемпионату построили стадионы в семи городах, в том числе Ростове-на-Дону. Все арены планируется до конца 2019 года отдать в собственность регионов страны.
"После 2023 года все расходы возьмут на себя субъекты, средства пойдут из внебюджетных источников. В среднем содержание одного стадиона, рассчитанного на 45 тысяч мест, обходится в 300 миллионов рублей в год", - сказано в сообщении.
Концепция "наследия" была разработана, чтобы помочь субъектам приблизить арены к самоокупаемости. Издание пишет, что в реальности в городах должен появиться клуб с посещаемостью "Спартака". Однако в двух городах, где построили стадионы, численность населения менее 500 тысяч человек.
Аналитики подсчитали, что чемпионат обошелся в 683 миллиарда рублей, в том числе на спортобъекты потратили 265 миллиардов. Главным заработком стадионов являются продажи билетов.
"Спартак" является одним из самых посещаемых клубов, в прошлом сезоне средняя посещаемость превышала 32 тысячи болельщиков. Однако такого нет в городах, где появились стадионы. Лучший показатель был у "Ростова", где на матч приходили 12 тысяч человек. Остальные команды собирали менее 10 тысяч фанатов", - говорится в публикации.
Отмечается, что содержание стадионов без помощи федерального центра будет слишком обременительным для субъектов. Средняя стоимость аренды стадиона на матчи в конце минувшего сезона составляла более двух миллионов рублей. Договоры заключали в частности "Ростов" и "Ротор".
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