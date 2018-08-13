Ростовчанин уличил в обмане со скидками крупную торговую сеть

Речь идет об одном из магазинов сети MediaMarkt. В магазине была объявлена акция "Ликвидация MediaMarkt, скидки до 70%".
Так, на снимке, сделанном 20 июля 2018 года до начала распродажи, стоимость кухонного комбайна составила 12989 рублей. А после того, как в магазине были объявлены скидки, 11 августа 2018 года, цена за ту же модель кухонного комбайна составила уже 13469 рублей, при этом на ценнике указана и перечеркнута изначальная стоимость прибора - 22089 рублей. По словам автора сообщения, сотрудники магазина затруднились прокомментировать данную ситуацию.
Комментаторы негативно восприняли новость о подобных распродажах, многие подписчики паблика вспомнили и другие случаи обмана покупателей со скидками. Однако нашлись и те, кто вступился за ритейлера: "А вы не думали, что стоимость товара могла вырасти? Часто поставщик поднимает цену и ритейлеру приходится ее тоже менять", - написал один из пользователей социальной сети. Другие же рекомендовали автору сообщения сравнивать стоимость товара с предложениями других магазинов, а также в Интернете.
р2