Ростовчанин уличил в обмане со скидками крупную торговую сеть

Комментаторы негативно восприняли новость о подобных распродажах, многие подписчики паблика вспомнили и другие случаи обмана покупателей со скидками. Однако нашлись и те, кто вступился за ритейлера: "А вы не думали, что стоимость товара могла вырасти? Часто поставщик поднимает цену и ритейлеру приходится ее тоже менять", - написал один из пользователей социальной сети. Другие же рекомендовали автору сообщения сравнивать стоимость товара с предложениями других магазинов, а также в Интернете.