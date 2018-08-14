Цифровые технологии будут внедрять в Ростовской области

Эта информация прозвучала на экспертной площадке, где рассмотрели задачи по развитию цифровой экономики. В мероприятии принял участие глава региона.
"Уверен, что реализация задач, поставленных майским указом президента, в принципе невозможна без активного внедрения цифровой экономики. Внедрение цифровых технологий одинаково важно и в производстве, и в социальной сфере. Все это абсолютно верно и в отношении Ростовской области. У нас есть примеры того, как это реализуется. Например, в ЖКХ, жилищном строительстве, медицине, оказании госуслуг. И очевидно, что за цифровыми технологиями – будущее.", - пояснил Василий Голубев.
Эксперты рассказали, что специалисты создадут безопасную IT-инфраструктуру передачи, обработки и хранения больших объемов данных, чиновники должны будут применять российское программное обеспечение.
"К 2024 году 40% населения должны овладеть цифровыми технологиями. Сейчас необходимо объединить усилия властей и образовательных учреждений", - прозвучало на мероприятии.
Кроме того, участники рассмотрели вопросы подготовки на базе местных высших учебных заведений людей для работы в цифровой экономике.
Напомним, в "майских указах" затрагиваются национальные приоритеты. В субъектах создадут 12 нацпроектов для решения поставленных задач.