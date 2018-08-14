Цифровые технологии будут внедрять в Ростовской области

"Уверен, что реализация задач, поставленных майским указом президента, в принципе невозможна без активного внедрения цифровой экономики. Внедрение цифровых технологий одинаково важно и в производстве, и в социальной сфере. Все это абсолютно верно и в отношении Ростовской области. У нас есть примеры того, как это реализуется. Например, в ЖКХ, жилищном строительстве, медицине, оказании госуслуг. И очевидно, что за цифровыми технологиями – будущее.", - пояснил Василий Голубев.