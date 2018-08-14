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Цифровые технологии будут внедрять в Ростовской области

14 августа 2018, 13:30
В Ростовской области без внедрения цифровой экономики невозможно реализовать задачи, порученные президентом России Владимиром Путиным, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Эта информация прозвучала на экспертной площадке, где рассмотрели задачи по развитию цифровой экономики. В мероприятии принял участие глава региона.

"Уверен, что реализация задач, поставленных майским указом президента, в принципе невозможна без активного внедрения цифровой экономики. Внедрение цифровых технологий одинаково важно и в производстве, и в социальной сфере. Все это абсолютно верно и в отношении Ростовской области. У нас есть примеры того, как это реализуется. Например, в ЖКХ, жилищном строительстве, медицине, оказании госуслуг. И очевидно, что за цифровыми технологиями – будущее.", - пояснил Василий Голубев.

Эксперты рассказали, что специалисты создадут безопасную IT-инфраструктуру передачи, обработки и хранения больших объемов данных, чиновники должны будут применять российское программное обеспечение.

"К 2024 году 40% населения должны овладеть цифровыми технологиями. Сейчас необходимо объединить усилия властей и образовательных учреждений", - прозвучало на мероприятии.

Кроме того, участники рассмотрели вопросы подготовки на базе местных высших учебных заведений людей для работы в цифровой экономике.

Напомним, в "майских указах" затрагиваются национальные приоритеты. В субъектах создадут 12 нацпроектов для решения поставленных задач.

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