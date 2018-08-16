Астраханка покусала хозяина собаки, доказывая, что псу нужен намордник

"Инцидент произошел в Кировском районе города, где на прогулочной дорожке столкнулись две женщины, гуляющие с ребенком, и молодая пара с собакой", - сказано в сообщении.
Встреча хозяев собаки породы амстафф с молодой матерью и бабушкой изначально пошла неудачно. Женщины с ребенком были недовольны тем, что собака без намордника, на что владельцы пса резонно заметили, что по действующим правилам при выгуле собак в жилых кварталах достаточно поводка.
Однако это не убедило бабушку ребенка, которая, доказывая, что пес должен быть в наморднике, набросилась на хозяев собаки. В итоге хозяйка собаки лишись клока волос, ей разбили губу и разорвали обувь. Хозяина пса женщина в прямом смысле покусала, оставив у него на руке многочисленные укусы. Кроме того, парню разбили дорогой телефон.
Примечательно, что пес в это время спокойно сидел и наблюдал за происходящим.
Вызванная на место драки полиция взяла показания у обеих сторон. Чем закончился инцидент в правовом смысле, не сообщается.
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