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Астраханка покусала хозяина собаки, доказывая, что псу нужен намордник

16 августа 2018, 16:58
Жительница Астрахани покусала хозяев собаки, которую последние выгуливали без намордника, но на поводке, сообщил ресурс "Газета Волга".

"Инцидент произошел в Кировском районе города, где на прогулочной дорожке столкнулись две женщины, гуляющие с ребенком, и молодая пара с собакой", - сказано в сообщении.

Встреча хозяев собаки породы амстафф с молодой матерью и бабушкой изначально пошла неудачно. Женщины с ребенком были недовольны тем, что собака без намордника, на что владельцы пса резонно заметили, что по действующим правилам при выгуле собак в жилых кварталах достаточно поводка.

Однако это не убедило бабушку ребенка, которая, доказывая, что пес должен быть в наморднике, набросилась на хозяев собаки. В итоге хозяйка собаки лишись клока волос, ей разбили губу и разорвали обувь. Хозяина пса женщина в прямом смысле покусала, оставив у него на руке многочисленные укусы. Кроме того, парню разбили дорогой телефон.

Примечательно, что пес в это время спокойно сидел и наблюдал за происходящим.

Вызванная на место драки полиция взяла показания у обеих сторон. Чем закончился инцидент в правовом смысле, не сообщается.

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