Астраханка покусала хозяина собаки, доказывая, что псу нужен намордник

Однако это не убедило бабушку ребенка, которая, доказывая, что пес должен быть в наморднике, набросилась на хозяев собаки. В итоге хозяйка собаки лишись клока волос, ей разбили губу и разорвали обувь. Хозяина пса женщина в прямом смысле покусала, оставив у него на руке многочисленные укусы. Кроме того, парню разбили дорогой телефон.