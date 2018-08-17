Афиша RostovGazeta: полеты на аэростате, фестиваль уличной еды и пляжный сейшн

Бесплатное кино
Пятничный вечер начнется с бесплатного показа кино в Публичной библиотеке на Пушкинской, 175 А. Пришедшие увидят историческую костюмированную драму об эпохе правления во Франции Людовика XIV по прозвищу "Король-солнце" от режиссера Алана Рикмана. Зрителей ждут в 17.00 мск.
После фильма можно переместиться в парк Революции, где в 18.00 мск начнется развлекательная программа.
Полеты на аэростате
В субботу начнется фестиваль "Небесная регата-2018". В программе - соревнования воздушных шаров и перелет через Таганрогский залив, если не помешает погода. Синоптики обещают на выходные жару до +34 С при слабом ветре не более пяти метров в секунду.
Желающие и предварительно записавшиеся по телефону +7-918-580-15-20 смогут подняться на аэростате в небо. Спешите, места ограничены! Начало в 05.00 мск.
Пляжный сейшн "Песок"
Всех неравнодушных к пляжным видам спорта - волейболу и футболу- ждут на Гребном канале для участия в соревнованиях. Необходима предварительная регистрация на сайте https://goo.gl/forms/wpnlmXzYUX0mWum12.
Начало в 10.00 мск в субботу.
Войсковые конно-спортивные соревнования
В субботу в 10.00 мск в станице Старочеркасской на родине атамана Матвея Платова начнутся праздничные Войсковые конно-спортивные соревнования. Все желающие смогут посетить мероприятие совершенно бесплатно.
Фестиваль живой истории "Время мечей"
В полдень 18 августа жителей и гостей региона ждут на базе отдыха "Давидашен" в селе Николаевка, где состоится фестиваль живой истории. Вход свободный.
BBQ & BAR STREET - Фестиваль уличной еды
Сезонный фестиваль приготовления уличной еды на огне пройдет в субботу и воскресенье в Газетном переулке. Гостей ждут в "Табачке" на пешеходной части. Кроме уличных блюд, предусмотрены напитки.
Начало 18 августа в 17.00 мск, 19 августа в 13.00 мск.
Выставки
Кроме того, зрителей и гостей Ростова ждут на всевозможных выставках - от экспозиции "Песок и кровь. Гойя и Пикассо" в Ростовском областном музее изобразительных искусств до проекта "Весь мир – театр" в Музее современного изобразительного искусства на Дмитровской.
Завершится вечер воскресенья уличным показом "Школьного вальса" в парке Горького. Вход свободный.
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